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Госбюджет 2021 года: сколько доходов получено с начала года

Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за февраль 2021 года составили 77,3 млрд гривен. Это на 2,0% больше плана (75,0 млрд гривен).

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в феврале были на 7,6% выше прошлого года, когда они составили 71,8 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 143,5 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 16,9% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 марта 2021 года составляет 30,0 млрд гривен (месяцем ранее - 27,5 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Отметим, на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен в валюте и гривнах. Это рекордная сумма за последние десять лет.

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