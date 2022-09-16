Госбанкам может понадобиться бюджетная поддержка из-за убытков, - Минфин

Финансовые результаты деятельности банков государственного сектора (Укрэксимбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк) по итогам 2022 года ожидаются убыточными или близкими к нулю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

"Соответственно, существует высокая вероятность возникновения фискальных рисков, связанных с недополучением поступлений в государственный бюджет от уплаты дивидендов государственными банками в 2023 году", - говорится в документе, который подготовило Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям.

"Остальным может потребоваться докапитализация от акционера. В частности, это вероятный сценарий для нескольких государственных банков", - считают в министерстве.