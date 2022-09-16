UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госбанкам может понадобиться бюджетная поддержка из-за убытков, - Минфин

Фото: государственные банки получают убытки в 2022 году и им понадобится докапитализация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые результаты деятельности банков государственного сектора (Укрэксимбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк) по итогам 2022 года ожидаются убыточными или близкими к нулю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

"Соответственно, существует высокая вероятность возникновения фискальных рисков, связанных с недополучением поступлений в государственный бюджет от уплаты дивидендов государственными банками в 2023 году", - говорится в документе, который подготовило Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям.

"Остальным может потребоваться докапитализация от акционера. В частности, это вероятный сценарий для нескольких государственных банков", - считают в министерстве.

Напомним, проект госбюджета на 2023 год Минфину предоставляет право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныбанкиГосбюджет