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Госбанкам может понадобиться бюджетная поддержка из-за убытков, - Минфин

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Украина, Пятница 16 сентября 2022 13:26
Госбанкам может понадобиться бюджетная поддержка из-за убытков, - Минфин Фото: государственные банки получают убытки в 2022 году и им понадобится докапитализация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые результаты деятельности банков государственного сектора (Укрэксимбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк) по итогам 2022 года ожидаются убыточными или близкими к нулю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

"Соответственно, существует высокая вероятность возникновения фискальных рисков, связанных с недополучением поступлений в государственный бюджет от уплаты дивидендов государственными банками в 2023 году", - говорится в документе, который подготовило Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям.

"Остальным может потребоваться докапитализация от акционера. В частности, это вероятный сценарий для нескольких государственных банков", - считают в министерстве.

Напомним, проект госбюджета на 2023 год Минфину предоставляет право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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