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Держбанкам може знадобитися підтримка з бюджету через збитки, - Мінфін

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 13:26
Держбанкам може знадобитися підтримка з бюджету через збитки, - Мінфін Фото: державні банки отримують збитки у 2022 році та їм знадобиться докапіталізація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові результати діяльності банків державного сектору (Укрексімбанк, Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк) за підсумками 2022 року очікуються збитковими або близькими до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

"Відповідно існує висока імовірність виникнення фіскальних ризиків, пов’язаних із недоотриманням надходжень до державного бюджету від сплати дивідендів державними банками у 2023 році", - йдеться в документі, який підготувало Міністерство фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, НБУ очікує, що більшість банків зможе самостійно відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам.

"Решті може знадобитися докапіталізація від акціонера. Зокрема, це ймовірний сценарій для кількох державних банків", - вважають в міністерстві.

Нагадаємо, проектом держбюджету на 2023 рік Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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