Госавиаслужба не выпускает из Украины рейс во Франкфурт, - SkyUp

Государственная авиаслужба Украины без объяснений задержала рейс Киев-Франкфурт авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был вылететь сегодня в 7:45. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе авиакомпании SkyUp Airlines.

По данным авиакомпании, рейс, среди пассажиров которого иностранцы, граждане Евросоюза и дипломаты, задерживается уже на несколько часов. Рейс был организован для того, чтобы помочь иностранцам вернуться домой.

"В чем причина задержки: по непонятным для авиакомпании причинам ГАСУ не выдает разрешение на выполнение этого рейса. Официальную причину задержки выдачи разрешения нам не сообщают. Вместе с тем на этой неделе SkyUp Airlines уже успешно выполнил спецрейсы во Франкфурт, Берлин и Сеул", - заявили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что вся необходимая для выполнения рейса техническая документация имеется в наличии и согласована в полном объеме. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы этот рейс состоялся. Компания ожидает необходимое разрешение от Госавиаслужбы.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля авиакомпания SkyUp должна была осуществить рейс из Киева во Франкфурт. Рейс был назначен для эвакуации из Украины граждан Британии и других стран.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение Украины было полностью закрыто.