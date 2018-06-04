Державіаслужба має намір оштрафувати сирійську компанію за польоти до Криму

Сирійська Cham Wings Airlines двічі в квітні літала до окупованого Криму

Державна авіаційна служба України має намір оштрафувати сирійську компанію Cham Wings Airlines за польоти до окупованого Криму. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Всупереч забороні: як сирійські чиновники літають до анексованого Криму і якою буде реакція України".

Відзначимо, в квітні в окупованому Криму пройшов так званий міжнародний Ялтинський економічний форум. В аеропорт Сімферополя прибула делегація з Сирії на чолі з міністром економіки і зовнішньої торгівлі Самером аль-Халілем. Перевізником виступила сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

У зв'язку з цим Державіаслужба України має намір оштрафувати авіакомпанію за порушення мораторію на польоти до Криму. За словами начальника юридичного управління цього відомства Віктор Авдєєва, служба вже отримала від Міністерства закордонних справ необхідну інформацію про сирійську авіакомпанію, що дозволить правильно оформити протокол про накладення штрафу.

"Це стандартна практика в разі накладення штрафів на іноземні авіакомпанії. Ми надіслали авіаперевізнику офіційне запрошення до Державіаслужби для розгляду справи по суті правопорушення, на якому буде ухвалено рішення про накладення/не накладення штрафу. Його розмір стандартний для будь-якого з порушників нашої заборони на польоти до Криму - від 85 до 136 тисяч гривень", - уточнив Авдєєв.

За даними Державіаслужби, Cham Wings Airlines здійснила два рейси в квітні - з Сочі до Сімферополя і назад. Крім того, за словами Авдєєва, згідно з указом президента від 14 травня, Cham Wings Airlines вже внесено в санкційний перелік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що менеджерам російських авіакомпаній загрожує до 5 років позбавлення волі за польоти у Крим.