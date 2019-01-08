Держаудитслужба заявила про нераціональне використання МІП понад 40 млн гривень

Ілюстративне фото (sorada.gov.ua)

Аудитори вважають, що нераціональне використання коштів виникло через відсторонення МІП від контролю за діяльністю підпорядкованих організацій

Державна аудиторська служба за підсумками перевірки фінансових операцій Міністерства інформаційної політики виявила нераціональне використання коштів на суму 43,3 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення аудиторів.

Вказано, що нераціональне використання коштів виникло через відсторонення МІП від контролю за діяльністю підпорядкованих організацій.

"Відсторонення Міністерства від контролю за діяльністю підпорядкованих організацій та підприємств призвело до не раціонального використання бюджетних коштів на суму 43,31 мільйона гривень", - зазначили у відомстві.

У Держаудитслужбі заявили, що через невизначеність статусу державного інформаційного агентства "Укрінформ" міністерство надало йому 42,97 мільйона гривень, які надалі повернулись до бюджету у вигляді податку на прибуток.

Крім того, за підсумками аудиту виявили нецільове використання 5,1 мільйона гривень. Вказано, що це кошти, які МІП заплатило за поширення суспільно-важливої інформації третім особам, які ці особи надалі використовували у власних цілях.

"Прийняття міністерством управлінських рішень щодо використання у 2015-2018 роках бюджетних коштів у сумі 29,95 мільйона гривень на створення відеопродукції… без наявності шляхів її розповсюдження через засоби масової інформації надалі має ризик неефективного використання цих коштів", - підкреслили аудитори.

Нагадаємо, у вересні комітет ВР підтримав збільшення витрат державного бюджету-2019 на Нацраду і МІП.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні Міністерство інформаційної політики направило Службі безпеки України (СБУ) новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити. До цього переліку увійшов 21 інтернет-ресурс.