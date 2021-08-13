Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию

"Государственное агентство по развитию туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям направленных на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины", - говорится в сообщении.

Госагентство также обратилось в Государственную регуляторной службы для получения разрешения на внеплановую проверку турагентства по соблюдению им лицензионных условий туроператорской деятельности. В частности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности.

"Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

При этом в Госагентстве подчеркнули, что не поддерживают украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии РФ против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором.