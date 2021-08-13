Держагентство з туризму звернулося до СБУ через тури з України до Абхазії

"Державне агентство з розвитку туризму звертається до Служби безпеки України із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій спрямованих на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України", - йдеться в повідомленні.

Держагентство також звернулося до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку турагентства щодо дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності. Зокрема, з метою анулювати ліцензію на право здійснення туроператорської діяльності.

"Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Держагентстві підкреслили, що не підтримують український бізнес, який за часів прямої збройної агресії РФ проти України і Грузії здійснює діяльність спрямовану на підтримку або співпрацю з агресором.