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Держагентство з туризму звернулося до СБУ через тури з України до Абхазії

Автор: Валерія Поліщук

Державне агентство з туризму звернулося до Служби безпеки України через ситуацію, що склалася навколо туроператора "Клуб туристів Кулуар". Турагентство організовує тури в окуповану Абхазію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держагенства з туризму.

"Державне агентство з розвитку туризму звертається до Служби безпеки України із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій спрямованих на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України", - йдеться в повідомленні.

Держагентство також звернулося до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку турагентства щодо дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності. Зокрема, з метою анулювати ліцензію на право здійснення туроператорської діяльності.

"Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Держагентстві підкреслили, що не підтримують український бізнес, який за часів прямої збройної агресії РФ проти України і Грузії здійснює діяльність спрямовану на підтримку або співпрацю з агресором.

Нагадаємо, раніше МЗС України отримало ноту протесту від Грузії через діяльність української туристичної компанії, яка організовує тури в окуповану Абхазію.

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Служба безпеки УкраїниАбхазия