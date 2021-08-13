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Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию

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Пятница 13 августа 2021 17:37
Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию Фото: Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Государственное агентство по туризму обратилось в Службу безопасности Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг туроператора "Клуб туристов Кулуар". Турагентство организовывает туры в оккупированную Абхазию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госагенства по туризму.

"Государственное агентство по развитию туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям направленных на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины", - говорится в сообщении.

Госагентство также обратилось в Государственную регуляторной службы для получения разрешения на внеплановую проверку турагентства по соблюдению им лицензионных условий туроператорской деятельности. В частности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности.

"Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

При этом в Госагентстве подчеркнули, что не поддерживают украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии РФ против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором.

Напомним, ранее МИД Украины получило ноту протеста от Грузии из-за деятельности украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию.

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Служба безопасности Украины Абхазия
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