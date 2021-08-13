ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держагентство з туризму звернулося до СБУ через тури з України до Абхазії

Новость на русском →
П'ятниця 13 серпня 2021 17:37
Держагентство з туризму звернулося до СБУ через тури з України до Абхазії Фото: Держагентство з туризму звернулося в СБУ через тури з України в Абхазію (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Державне агентство з туризму звернулося до Служби безпеки України через ситуацію, що склалася навколо туроператора "Клуб туристів Кулуар". Турагентство організовує тури в окуповану Абхазію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держагенства з туризму.

"Державне агентство з розвитку туризму звертається до Служби безпеки України із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій спрямованих на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України", - йдеться в повідомленні.

Держагентство також звернулося до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку турагентства щодо дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності. Зокрема, з метою анулювати ліцензію на право здійснення туроператорської діяльності.

"Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Держагентстві підкреслили, що не підтримують український бізнес, який за часів прямої збройної агресії РФ проти України і Грузії здійснює діяльність спрямовану на підтримку або співпрацю з агресором.

Нагадаємо, раніше МЗС України отримало ноту протесту від Грузії через діяльність української туристичної компанії, яка організовує тури в окуповану Абхазію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Абхазия
NEWS
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень