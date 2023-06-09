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Горять цистерни з пальним. У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції

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Уфа, Росія, П'ятниця 09 червня 2023 20:26
Горять цистерни з пальним. У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції Фото: у російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Уфа сталась масштабна пожежа на залізничній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, на залізничній станції горять цистерни та склад з пально-мастильними матеріалами.

Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється.

Пожежі у Росії

Сьогодні, 9 червня, у місті Шебекіно Бєлгородської області сталася сильна пожежа. Вона виникла у промисловій зоні нібито після обстрілу.

Губернатор області заявив, що Шебекіно нібито накрили із РСЗВ "Град". За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, там виникла пожежа. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста.

Також у центрі Москви сталася пожежа у будівлі ресторану в понеділок, 5 червня. Зазначається, що пожежа сталася у ресторані китайської кухні "Тан" на другому поверсі у Збройовому провулку в центрі російської столиці.

А у місті Ногінськ Московської області 1 червня вночі розпочалася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

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