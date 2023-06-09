ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Горят цистерны с горючим. В российской Уфе масштабный пожар на железнодорожной станции

Новина українською →
Уфа, Россия, Пятница 09 июня 2023 20:26
Горят цистерны с горючим. В российской Уфе масштабный пожар на железнодорожной станции Фото: в российской Уфе масштабный пожар на железнодорожной станции (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Уфа произошел масштабный пожар на железнодорожной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, на железнодорожной станции горят цистерны и склад с горюче-смазочными материалами.

Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших также не сообщается.

Пожары в России

Сегодня, 9 июня, в городе Шебекино Белгородской области произошел сильный пожар. Он возник в промышленной зоне, якобы после обстрела.

Губернатор области заявил, что Шебекино якобы накрыли из РСЗО "Град". По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, там возник пожар. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города.

Также в центре Москвы произошел пожар у здания ресторана в понедельник, 5 июня. Пожар произошел в ресторане китайской кухни "Тан" на втором этаже в Оружейном переулке в центре российской столицы.

А в городе Ногинск Московской области 1 июня ночью начался сильный пожар на парковке. Сгорели десятки автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Уфа Пожар
NEWS
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС