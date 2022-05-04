UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Горят школы и ТЦ. Оккупанты массировано обстреливают Луганскую область

Фото: из-за обстрелов в Луганской области горят школы и ТЦ (иллюстрация/facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки вторника, 3 мая, российские оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам Луганской области. Из-за обстрелов загорелись несколько зданий, в том числе школы и ТЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одну из школ города. В Сиротино - единственную в населенном пункте школу. В Северодонецке - торговый центр", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на это, ВСУ устойчиво противостоят атакам врага.

"На фронте отбито 12 атак врага - уничтожено шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага", - рассказывает Гайдай.

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛуганская ОГАЛисичанскСеверодонецк