Горять школи та ТЦ. Окупанти масовано обстрілюють Луганську область

"У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному - єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку - торговельний центр", - йдеться в повідомленні.

Але попри це ЗСУ стійко протистоять атакам ворога.

"На фронті відбито 12 атак ворога - знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога", - розповідає Гайдай.

Крім того, підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".