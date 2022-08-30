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В горсовете Запорожья ведутся следственные действия

Фото: в горсовете Запорожья ведутся следственные действия (forpost.media)
Автор: Константин Широкун

В городском совете Запорожья ведутся следственные действия. О их причине и характере мероприятий пока не сообщается.

Об этом заявил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, в мэрии города сейчас работают правоохранители.

"В Запорожском городском совете работают следователи. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Городские власти всегда открыты для сотрудничества", - заявил секретарь горсовета.

Ранее сообщалось, что вчера ночью оккупанты обстреляли Запорожье. В результате удара повреждения получили 9 многоэтажных и 40 частных домов.

27 августа россияне обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

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