В горсовете Днепра заявили, что власть создает панику вокруг COVID-19 накануне выборов

Накануне местных выборов центральная власть политизирует тему COVID-19 и разгоняет панику с помощью губернаторов, обвиняя в бездействии местное самоуправление.

Об этом заявил председатель Общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан на своей странице в Facebook.

"Остается чуть больше двух недель до выборов. Центральная власть при помощи своих бесполезных губернаторов на местах разгоняет панику на тему COVID-19 и политизирует болезнь", - заявил Корбан.

По его мнению, действия власти объяснимы несколькими причинами. В частности, тем, что партия "Слуга народа" сокрушительно проигрывает местные выборы.

"И единственное, что им остается, перемещать города и регионы в карантинные зоны. Они не решают проблему ковида, но пытаются запугивать людей. Чтобы снизить явку, чтобы люди не пошли голосовать. При этом из государственного ковидного фонда не потрачено ни копейки на борьбу с эпидемией и на субвенции больницам", - добавляет Корбан.

Он также отметил тот факт, что ограничения никак не отражаются на правоохранительной системе, которая "продолжает выполнять заказы по проведению карательных мероприятий против местного самоуправления", и их повышенная активность - тоже признак паники.

Корбан также напомнил, что сегодня местное самоуправление в городах и общинах взяло на себя всю ответственность и финансовую нагрузку по борьбе с эпидемией, а источником вспышек пандемии сегодня являются вузы и студенческие общежития, которые до сих пор не закрыты областными властями.

"На складах горздравотдела Днепра приготовлено 20 тыс. лечебных доз самых дефицитных лекарственных препаратов для лечения ковида. Каждую неделю больницы проводят закупки средств индивидуальной защиты в необходимом объеме. В Днепре ежедневно осуществляется маршрутизация - отдельно ковидных больных и больных пневмонией. В городе подготовлены две резервные больницы на 1200 коек - 8-я и 16-я. Больницы обеспечены всем необходимым, в том числе кислородом для сатурации легких. А также достаточным количеством ИВЛ-аппаратов - для тяжелых больных. По городу самая низкая смертность по Украине, - чуть более одного процента по отношению ко всем заболевшим", - отмечает Корбан.

По его мнению, в Днепре знают, как справится с пандемией, поэтому местные выборы состоятся вопреки панике, которую разгоняют представители "Слуги народа".

Напомним, ранее в Департаменте здравоохранения городского совета Днепра опровергли заявления главврача областной больницы имени Мечникова и кандидата в мэры Днепра от "Слуги народа" Сергея Рыженко о том, что в медицинском учреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом.