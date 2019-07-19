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У міськраді Борисполя проходять обшуки через схему вимагання хабарів

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 17:52
У міськраді Борисполя проходять обшуки через схему вимагання хабарів
Фото: міськрада Борисполя (borispol-rada.gov.ua)

Прокуратура викрила схему вимагання хабарів посадовцями міськради Борисполя

У міській раді Борисполя проходять обшуки через викриття схеми з вимагання та отримання хабарів посадовцями міськради та одним із заступників мера Борисполя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Київської області.

Зокрема, за даними обласної прокуратури, посадовці отримали неправомірну вигоду в сумі понад 60 тисяч гривень.   

У міськраді Борисполя проходять обшуки через схему вимагання хабарівФото: неправомірна вигода 

"Один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради, організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти", - сказано у повідомленні.

Так, у подальшому хабарі заступник мера розподіляв між іншими працівниками міської ради.

"Прокуратурою Київської області спільно з ГУНП у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області вказаних посадовців викрито. Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання службових осіб, тривають обшуки", - вказує прокуратура.

Крім того, готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у четвер генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що главу Рокитнівської районної державної адміністрації затримали на отриманні хабара в сто тисяч доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше в столиці правоохоронці затримали головного податкового ревізора на одержанні неправомірної вигоди.

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