Горсовет Днепра попросит Зеленского выделить деньги на реконструкцию аэропорта

Депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить финансирование из госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта. Соответствующее обращение зарегистрировано сегодня, 30 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Средства из государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепр не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области… Просим Вас поспособствовать осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр в размере 2,7 миллиарда гривен", — сказано в проекте обращения.

Сообщается, что соответствующее голосование депутаты горсовета Днепра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.

Фото: opentv.media

В тексте документа депутаты горсовета напоминают Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое число голосов в поддержку петиций на имя президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.