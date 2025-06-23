Гороскоп на тиждень: що для нас готує кожен день і як не нарватися на проблеми

23 червня - день Місяця без курсу

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці, миру, пробачення, смиренності, обов’язків", - попередила астролог.

Цього дня бажано повертати борги. Утримайтесь від вживання алкоголю, сексуальних контактів, уникайте відкритого вогню.

Окрім цього, 23 червня Місяць з 11:26 до 24:00 за київським часом буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія, наголосила Соловйова.

"Вважається, що коли Місяць перебуває у стані "без курсу", звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - попередила астролог.

Через це не варто починати щось важливе, змінювати плани та вирішувати серйозні питання. А ще не слід купувати щось коштовне і просити про допомогу.

24 червня - день примирення

Астролог радить утриматися від нових справ, операцій, змін зачісок та переїзду. А ще не слід одружуватися.

"Не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі. Можна займатись перебудовами та ремонтом. День виходу з конфліктів, сприятливий для примирення", - пояснила експерт.

25 червня - день Молодика

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг. На цей день не слід планувати важливі переговори, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів", - розповіла Соловйова.

25 червня о 13:32 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Слідкуйте за думками, усі фантазії можуть легко реалізуватися. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця.

Особливо сприятлива для цього перша година 1-ої доби, тобто з 13:32 до 14:32 за Києвом. Окрім цього, 25 червня Місяць з Сонцем будуть у зодіакальному знаку Рака, тобто управителем Молодика буде сам Місяць.

"Це - одне з найкращих положень для нічного світила. Крім того, обидва світила будуть у поєднанні з Юпітером, планетою "великого щастя". Завдяки цьому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації", - зазначила астролог.

"Обидва світила будуть у напружених аспектах з Сатурном (планетою мудрості, обмежень, подолання труднощів, порядку та карми) і Нептуном (планетою інтуїції, натхнення, релігії, містики, ілюзій, сновидінь, залежностей та звичок). Тому краще не планувати нічого по сферах вашого радиксу, в яких в момент Молодика знаходитимуться транзитні Сатурн і Нептун", - додала вона.

У фокусі буде все, що стосується родини, питань зачаття, нерухомості, житла, традицій, історії, батьківщини, буде у фокусі.

26 червня - вдалий день

"Один з найсприятливіших днів місяця нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, нових знайомств, оформлення угод, пригод. Якщо ваш бізнес пов'язаний з юриспруденцією, освітою та наукою, то у вас можуть з’явитись шанси на покращення ситуації", - повідомила Соловйова.

Також це сприятливий час для тих, хто має відношення до усього іноземного. Але день буде несприятливим для відвідування перукарні та далеких подорожей.

"У цей період загострюється інтуїція. Добре розпочинати цикл нових фізичних вправ або засвоєння нових знань. Можна давати гроші у борг. Корисні дієта, очисні процедури, сауна, баня, фізичні навантаження", - розповіла астролог.

27 червня - день особливої енергії

"День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - зазначила Соловйова.

"Ефективно починати реалізовувати все, що було заплановано на Молодик. Можна отримати потужні сили для преображення та перемоги. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності. Невикористана енергія може зашкодити здоров’ю", - додала вона.

27 червня з 19:31 до 21:15 Місяць буде знаходитись у королівському градусі Лева️. Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення.

28 червня - день турботи

"Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров’я. Корисні відпочинок і прогулянки на природі. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі", - радить астролог.

Проявляйте турботу про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

29 червня - творчий день

Окрім періоду з 14:00 до 14:45 за київським часом, вдалий час для нових справ і важливих рішень, відвідування перукарні. Чудовий період аби проявити свої лідерські якості, творчі здібності, провести дозвілля з дітьми, взяти участь в різноманітних розважальних іграх, відвідати концерти, шоу, вистави або самим виступити перед вдячною аудиторією.

29 червня Місяць з 14:00 до 14:45 за київським часом буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Творчий день. Усе розпочате повинно отримати свою завершеність. Не варто голодувати та палити. Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями", - нагадала Соловйова.