Гороскоп на неделю: что для нас готовит каждый день и как не нарваться на проблемы

23 июня - день Луны без курса

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Благоприятныйдень для творчества и интеллектуального труда, мира, прощения, смирения, обязанностей", - предупредила астролог.

В этот день желательно возвращать долги, воздержитесь от употребления алкоголя, сексуальных контактов, избегайте открытого огня.

Кроме этого, 23 июня Луна с 11:26 до 24:00 по киевскому времени будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия, подчеркнула Соловьева.

"Считается, что когда Луна находится в состоянии "без курса", обычный ход дел нарушается, делается неправильный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - предупредила астролог.

Из-за этого не стоит начинать что-то важное, менять планы и решать серьезные вопросы. А еще не следует покупать что-то ценное и просить о помощи.

24 июня - день примирения

Астролог советует воздержаться от новых дел, операций, смены причесок и переезда. А еще не следует жениться.

"Не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе. Можно заниматься перестройками и ремонтом. День выхода из конфликтов, благоприятный для примирения", - пояснила эксперт.

25 июня - день Новолуния

"Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений. На этот день не следует планировать важные переговоры, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов", - рассказала Соловьева.

25 июня в 13:32 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Следите за мыслями, все фантазии могут легко реализоваться. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны.

Особенно благоприятен для этого первый час 1-х суток, то есть с 13:32 до 14:32 по Киеву. Кроме этого, 25 июня Луна с Солнцем будут в зодиакальном знаке Рака, то есть управителем Новолуния будет сама Луна.

"Это - одно из лучших положений для ночного светила. Кроме того, оба светила будут в соединении с Юпитером, планетой "большого счастья". Благодаря этому все задуманное будет иметь мощный импульс для реализации", - отметила астролог.

"Оба светила будут в напряженных аспектах с Сатурном (планетой мудрости, ограничений, преодоления трудностей, порядка и кармы) и Нептуном (планетой интуиции, вдохновения, религии, мистики, иллюзий, сновидений, зависимостей и привычек). Поэтому лучше не планировать ничего по сферам вашего радикса, в которых в момент Новолуния будут находиться транзитные Сатурн и Нептун", - добавила она.

В фокусе будет все, что касается семьи, вопросов зачатия, недвижимости, жилья, традиций, истории, родины, будет в фокусе.

26 июня - удачный день

"Один из самых благоприятных дней месяца новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, новых знакомств, оформления сделок, приключений. Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, образованием и наукой, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации", - сообщила Соловьева.

Также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному. Но день будет неблагоприятным для посещения парикмахерской и дальних путешествий.

"В этот период обостряется интуиция. Хорошо начинать цикл новых физических упражнений или усвоение новых знаний. Можно давать деньги в долг. Полезны диета, очистительные процедуры, сауна, баня, физические нагрузки", - рассказала астролог.

27 июня - день особой энергии

"День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - отметила Соловьева.

"Эффективно начинать реализовывать все, что было запланировано на Новолуние. Можно получить мощные силы для преображения и победы. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства. Неиспользованная энергия может навредить здоровью", - добавила она.

27 июня с 19:31 до 21:15 Луна будет находиться в королевском градусе Льва️. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила.

Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения.

28 июня - день заботы

"Негативная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья. Полезны отдых и прогулки на природе. Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в семейном кругу", - советует астролог.

Проявляйте заботу о других, особенно о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

29 июня - творческий день

Кроме периода с 14:00 до 14:45 по киевскому времени, удачное время для новых дел и важных решений, посещение парикмахерской. Отличный период, чтобы проявить свои лидерские качества, творческие способности, провести досуг с детьми, принять участие в различных развлекательных играх, посетить концерты, шоу, спектакли или самим выступить перед благодарной аудиторией.

29 июня Луна с 14:00 до 14:45 по киевскому времени будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Надо активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения. Творческий день. Все начатое должно получить свою завершенность. Не стоит голодать и курить. Хорошо наводить порядок дома, принимать гостей. Уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями", - напомнила Соловьева.