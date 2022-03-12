Городской совет оккупированного Геническа объявил об отставке

Городской совет оккупированного Геническа подал в отставку. Заявил об условиях, которые делают невозможным дальнейшую работу в качестве представителей украинского органа местного самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генического городского совета.

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", - пишет городской голова Александр Тулупов.

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