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Городская власть Днепра передала очередную партию автомобилей на фронт

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Пятница 12 августа 2022 13:50
Городская власть Днепра передала очередную партию автомобилей на фронт Фото: городские власти Днепра передали очередную партию автомобилей на фронт (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Днепровский городской совет передал Вооруженным силам Украины очередную партию автомобилей. Это шесть грузовиков Reno TRM 2000 и пять джипов Peugeot P4. Все машины прошли полное техническое обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Грузовики имеют полный привод, бортовой редуктор, оборудованы дизельным двигателем 3.6 литра. Также есть система блокировки дифференциала заднего моста, позволяющая повышать проходимость машины. В кузове есть места для перевозки личного состава военных. Кабина оборудована люком. Легковые джипы объемом двигателя 2,5 литра также полноприводные, с блокировкой дифференциала", - рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

Он также добавил, что на полигоне провели испытания этих автомобилей. Они качественно продемонстрировали свои характеристики по прохождению местности.

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Вооруженные силы Украины Днепр
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