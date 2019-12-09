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Міська електричка Києва змінила графік руху

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 23:45
Міська електричка Києва змінила графік руху
Ілюстративне фото (www.facebook.com/Kravtsov.Evg)

У Києві є два маршрути, якими курсують електрички

З 8 грудня діє новий розклад руху міських електричок в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

У Києві є два маршрути, по яких курсують електрички: Е1 (Дарниця-Почайна-Київ-Пасажирський-Дарниця) і Е2 (Дарниця-Київ-Пасажирський-Почайна-Дарниця).

Всього на першому маршруті 24 електрички вранці (10 з них тільки в будні) та 21 ввечері (7 з них тільки в будні). Ранкові починають свій рух о 5:32 в будні і о 6:02 у вихідні і закінчують о 10:31. А вечірні починають о 16:14 по буднях і о 16:22 у вихідні і закінчують о 21:46.

Перша ранкова електричка відправляється зі станції Київ-Волинський і рухається до Дарниці, куди приїжджає о 6:25. Всього таких електричок 11, 6 з яких курсують щоденно, а 5 тільки в будні (остання 9:53 – 10:31).

О 6:02 електричка вирушає зі станції Дарниця і о 6:48 прибуває на Борщагівку. Таких електричок вранці 11, з яких 5 курсує тільки в будні, а 6 щодня. Остання електричка відправляється о 9:40 і закінчує рух о 10:22.

Також на маршруті є електричка Дарниця-Почайна (8:08-8:31) і Троєщина-Почайна (9:02-9:11).

Увечері маршрутом Київ-Волинський-Дарниця проїжджає 10 електричок, 7 з яких курсують щоденно, а 3 - тільки по буднях.

О 16:14 по буднях і о 16:40 у вихідні зі станції Дарниця відправляється перша вечірня електричка, яка рухається до станції Борщагівка. Всього курсує 11 поїздів, 4 з яких тільки в будні. Остання електричка відправляється о 21:03 і фінішує о 21:46.

Міська електричка Києва змінила графік рухуСкріншот: "Київпастранс"

Нагадаємо, під Львовом невідомі закидали камінням електричку з пасажирами. В результаті інциденту постраждали дві людини. Напад хуліганів стався на приміський електропоїзд Львів - Лавочне на станції Пустомити.

Також РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада у Києві через вандалів скасували ряд ранкових рейсів міської електрички.

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