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В городе Элизабет-Сити в США ввели режим ЧС из-за убийства афроамериканца полицейскими

Новина українською → Элизабет-Сити, Понедельник 26 апреля 2021 22:43
В городе Элизабет-Сити в США ввели режим ЧС из-за убийства афроамериканца полицейскими Фото: полицейская лента (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти американского города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) 26 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за расследования дела об убийстве полицейскими афроамериканца. Городская администрация не исключила, что могут возникнуть беспорядки после публикации видеозаписи происшествия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованной на сайте городской администрации.

В заявлении отмечается, что “с большой долей вероятности” публикация видео и аудиозаписей по делу об убийстве полицейскими афроамериканца может привести к беспорядкам в городе.

“Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в городе Элизабет-Сити, Северная Каролина, начиная с 8:00 по местному времени 26 апреля", - говорится в сообщении.

По данным издания USA Today, афроамериканец Эндрю Браун был застрелен 21 апреля офицерами полиции, которые попытались вручить ему ордер на арест. Он умер от проникающего огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела. Семья погибшего должна была увидеть записи с камеры утром 26 апреля, однако показ отложили, поскольку их еще не отредактировали.

Окружной прокурор Майкл Кокс заявил, что закон штата позволяет размывать лица для защиты активного внутреннего расследования, и “этот процесс требует времени”. В соответствии с законом штата Северная Каролина, записи с нательных камер видеонаблюдения полицейских могут быть опубликованы только по решению суда. Шериф города заявил, что полиция планирует обратиться в суд, чтобы добиться опубликования записей.

Напомним, ранее мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим ЧП и комендантский час на фоне беспорядков из-за убийства афроамериканца Данте Райте офицером полиции. Ограничения на перемещение не распространялись на представителей СМИ, правоохранителей, сотрудников скорой помощи и других служб.

Отметим, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.

РБК-Украина писало, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.

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