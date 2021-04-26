У місті Елізабет-Сіті в США ввели режим НС через убивство афроамериканця поліцейськими
Влада американського міста Елізабет-Сіті (штат Північна Кароліна) 26 квітня ввели режим надзвичайної ситуації (НС) через розслідування справи про вбивство поліцейськими афроамериканця. Міська адміністрація не виключила, що можуть виникнути заворушення після публікації відеозапису події.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міської адміністрації.
У заяві наголошується, що "з великою часткою ймовірності" публікація відео та аудіозаписів у справі про вбивство поліцейськими афроамериканця може призвести до заворушень в місті.
"Щоб гарантувати необхідні заходи для захисту громадян під час громадських заворушень, ми вважаємо за потрібне оголосити режим надзвичайної ситуації в місті Елізабет-Сіті, Північна Кароліна, починаючи з 8:00 за місцевим часом 26 квітня", - йдеться в повідомленні.
За даними видання USA Today, афроамериканець Ендрю Браун був застрелений 21 квітня офіцерами поліції, які спробували вручити йому ордер на арешт. Він помер від вогнепального поранення в голову протягом декількох хвилин після пострілу. Сім'я загиблого мусила побачити записи з камери вранці 26 квітня, проте показ відклали, оскільки їх ще не відредагували.
Окружний прокурор Майкл Кокс заявив, що закон штату дозволяє розмивати обличчя для захисту активного внутрішнього розслідування, і "цей процес вимагає часу". Відповідно до закону штату Північна Кароліна, записи з натільних камер відеоспостереження поліцейських можуть бути опубліковані тільки за рішенням суду. Шериф міста заявив, що поліція планує звернутися до суду, щоб домогтися опублікування записів.
Нагадаємо, раніше мер американського міста Міннеаполіс Джейкоб Фрей ввів режим надзвичайного стану і комендантської години на тлі заворушень через вбивство афроамериканця Данте Райт офіцером поліції. Обмеження на переміщення не поширювалися на представників ЗМІ, правоохоронців, працівників швидкої допомоги та інших служб.
Відзначимо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер в реанімації через декілька годин. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.
РБК-Україна писало, що смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.