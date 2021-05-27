ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Городам областного значения вернули полномочия по регистрации актов гражданского состояния

Новина українською →
Украина, Четверг 27 мая 2021 08:17
Городам областного значения вернули полномочия по регистрации актов гражданского состояния Фото: города облзначения получили полномочия по регистрации актов гражданского состояния (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Услуги государственной регистрации актов гражданского состояния сегодня вернули всем территориальным общинам. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.

Ранее в парламенте отмечали, что в результате децентрализационной реформы миллионам граждан Украины был существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.

Согласно документу, города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин, получили полномочия в сфере ГРАГС.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №4382 в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе заседания в конце марта принял такое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ЦПАУ ОТО Закон
NEWS
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку