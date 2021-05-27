Городам областного значения вернули полномочия по регистрации актов гражданского состояния
Услуги государственной регистрации актов гражданского состояния сегодня вернули всем территориальным общинам. Соответствующий закон вступил в силу.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.
Ранее в парламенте отмечали, что в результате децентрализационной реформы миллионам граждан Украины был существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.
Согласно документу, города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин, получили полномочия в сфере ГРАГС.
Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №4382 в конце апреля.
Как писало РБК-Украина, регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе заседания в конце марта принял такое решение.