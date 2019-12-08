В городах Украины прошли акции протеста "Красные линии"

Фото: акция в Париже (dumskaya.net)

Акции прошли в Днепре, Одессе, Харькове, Львове

В городах Украины провели акции протеста "Красные линии для Зеленского". Об этом сообщают местные СМИ.

Акции прошли в Днепре, Одессе, Харькове, Львове.

В Днепре возле здания областной государственной администрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского". На нее собрались около 300 человек с национальной символикой. По словам участников, их цель - напомнить властям о "красных линиях" - требования украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди заявили, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях.

Одесса присоединилась к всеукраинскому вече «Красные линии». К памятнику Дюку пришли более 100 человек. Митингующие потребовали от президента Владимира Зеленского не пересекать красные линии: "А это значит, не идти на компромиссы по Крыму, сохранять европейский и евроатлантический курс, отказаться от идей федерализации и проводить выборы на Донбассе только после деоккупации и выведения российских войск".

Кроме того, более 200 харьковчан собрались на народное вече, чтобы предостеречь Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате". Участники акции держали флаги Украины и флаги Украинской повстанческой армии.

Около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины от участников акции был таким: не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости прошло вече вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалось от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия.