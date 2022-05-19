ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У містах Луганської області через ворожі обстріли багато руйнувань, є загиблі цивільні, - ОВА

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 19 травня 2022 08:39
У містах Луганської області через ворожі обстріли багато руйнувань, є загиблі цивільні, - ОВА Фото: наслідки російського обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські окупанти при обстрілі міст застосовували авіацію, були зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури, декілька мирних жителів загинули в результаті атак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Найбільші пошкодження отримав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, зазначив він.

Сєвєродонецьк потрапив під ворожі атаки з самого ранку.

"Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали - окремі квартири та цілі під'їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі - зранку та в старих районах міста", - йдеться в повідомленні.

Гайдай додав, що ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанинаа - осколкові поранення і контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку.

"Також стало відомо про трьох загиблих раніше - це жителі Білогорівки та Попасної", - розповів глава ОВА.

Він поінформував, що протягом минулої доби, 18 травня, окупанти застосували авіацію для руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове.

Також війська РФ без успіху ходили на штурми в районі Устинівки та Золотого-4.

"Населені пункти мають численні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Наслідки ворожих обстрілів і атак по містах Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, 18 травня у Лисичанську війська РФ знеструмили потужну електропідстанцію, в результаті чого Луганська область залишилася без світла.

Додамо, як повідомляв глава Луганської ОВА Гайдай, зараз російські військові окопуються у Сватовому та Старобільську в очікуванні літнього контрнаступу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті