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Город закрыт. В Алматы введен комендантский час, прибыла бронетехника

Автор: Анна Полисученко

В Алматы на период чрезвычайного положения вводится комендантский час. Указом президента ограничен въезд в город и выезд из него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Казахстана".

В сети распространяются видео со входом бронетехники в Алматы. Протестующие атаковали бронетранспортеры, введеные в город.

В целях обеспечения безопасности населения города Алматы президент издал Указ, которым вводится ряд ограничений, в частности:

  • Ввести в границах города Алматы чрезвычайное положение на период с 01:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года.
  • Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 минут до 7:00.
  • Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича.
  • Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
  1. усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  2. установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
  3. обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
  4. ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;
  5. запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
  6. запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
  7. запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
  8. обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Ранее мы писали, что о массовых протестах в Казахстане: силовики задержали сотни людей в Алматы.

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