Город закрыт. В Алматы введен комендантский час, прибыла бронетехника

В сети распространяются видео со входом бронетехники в Алматы. Протестующие атаковали бронетранспортеры, введеные в город.
В целях обеспечения безопасности населения города Алматы президент издал Указ, которым вводится ряд ограничений, в частности:
Ввести в границах города Алматы чрезвычайное положение на период с 01:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года.
Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 минут до 7:00.
Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича.
Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;
запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.