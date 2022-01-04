Місто закрите. В Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка

У мережі поширюються відео зі входом бронетехніки в Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені в місто.
З метою забезпечення безпеки населення міста Алмати президент видав Указ, яким вводиться ряд обмежень, зокрема:
Ввести в межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на термін до 00:00 19 січня 2022 року.
Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 хвилин до 7:00.
Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати і наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан". Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати Таймерденова Каната Даніяровича.
Запровадити на період дії надзвичайного стану наступні заходи та часові обмеження:
посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, в місті Алмати;
забезпечити перевірку документів, що посвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів;
обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд з нього;
заборонити організацію та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд із зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.