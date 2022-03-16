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Місто Сарни піддалося ракетній атаці

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Рівненська область, Середа 16 березня 2022 23:09
Місто Сарни піддалося ракетній атаці Фото: місто Сарни піддалося ракетній атаці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Попередньо, жертв внаслідок атаки ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Руслана Серпенінова.

Оновлено 23:25. Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни атакували один із військових інфраструктурних об'єктів.

"У Сарнах прильоти ракет. Попередньо - жертв немає", - написав він.

Також стало відомо, що інформацію про обстріл "Суспільному" підтвердив і керівник районної військової адміністрації Олександр Кохан.

"Вибухи були в Сарнах, на місцях працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - сказав Кохан.

Нагадаємо,14 березня о 5:25 російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Рівненській області.Внаслідок чого була зруйнована телевежа в Антополі, загинуло 20 людей.

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