Город Хмельницкий выиграл престижную награду ПАСЕ

Город Хмельницкий выиграл престижную награду The 2021 Europe Prize. Ее присуждает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) городу, который наиболее активно "продвигает" европейские ценности.

Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

В шорт-лист конкурса также вошли города Кельце (Польша), Бамберг и Мюнстер (Германия).

В ПАСЕ отметили, что в течение года в Хмельницком организовали ряд мероприятий с привлечением молодежи, направленных на популяризацию европейских идей.

Это, в частности, совместные программы школ, колледжей и университетов с учебными заведениями других европейских стран, организация "Недели Европы" в школах, знакомства молодежи с историей, культурой и традициями европейских стран.

"Город постоянно стремится к расширению сотрудничества и установлению экономического, научного, технического и культурного партнерства с новыми городами. Оно также очень обеспокоено проблемами окружающей среды и организует проекты в этой отрасли", - отметили в ПАСЕ.

Также в Ассамблее похвалили город за популяризацию европейских праздников, в частности Дня Европы и Европейского дня языков.

Что известно о призе

ПАСЕ основала The Europe Prize в 1955 году. Это самая престижная награда европейского города за действия на территории Европы. Победитель получает трофей, медали, диплом и стипендии, предназначенные для ознакомительной поездки местной молодежи в ряд учреждений Европы.

К слову, в 2018 году приз получил Ивано-Франковск.

Напомним, в Украине появится новая государственная премия. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект Кабинета министров №5327. Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.