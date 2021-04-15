Місто Хмельницький виграло престижну нагороду ПАРЄ

Місто Хмельницький виграло престижну нагороду The 2021 Europe Prize. Її присуджує Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) місту, що найактивніше "просуває" європейські цінності.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

У шорт-лист конкурсу також увійшли міста Кельце (Польща), Бамберг і Мюнстер (Німеччина).

В ПАРЄ зазначили, що протягом року у Хмельницькому організували низку заходів з залученням молоді, спрямованих на популяризацію європейських ідей.

Це, зокрема, спільні програми шкіл, коледжів і університетів з навчальними закладами інших європейських країн, організація "Тижня Європи" у школах, знайомства молоді з історією, культурою і традиціями європейських країн.

"Місто постійно прагне до розширення співпраці й встановлення економічного, наукового, технічного та культурного партнерства з новими містами. Воно також дуже стурбоване проблемами довкілля й організовує проєкти в цій галузі", - зазначили в ПАРЄ.

Також в Асамблеї похвалили місто за популяризацію європейських свят, зокрема Дня Європи та Європейського дня мов.

Що відомо про приз

ПАРЄ заснувала The Europe Prize у 1955 році. Це найпрестижніша нагорода європейського міста за дії на території Європи. Переможець отримує трофей, медалі, диплом і стипендії, призначені для ознайомчої поїздки місцевої молоді в низку установ Європи.

До слова, у 2018 році приз отримав Івано-Франківськ.

Нагадаємо, в Україні з'явиться нова державна премія. Верховна рада схвалила відповідний законопроект Кабінету міністрів №5327. Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення у галузі науки і техніки.