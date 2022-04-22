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В Горностаевке войска РФ создают свою комендатуру, - поселковый глава

Фото: на Херсонщине войска РФ создают свою комендатуру (Andriy Tsaplienko)
Автор: Евгений Прокопенко

В Горностаевку (Херсонская область) заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение поселкового главы Дмитрия Ляхно.

Жителей просят сохранять спокойствие и не провоцировать военных РФ. Также советуют иметь при себе документы.

"Уважаемая громада, сообщаю, что сегодня в поселок заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры. Главная их задача - поддержание правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю, при остановках их патрулями просьбу не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Держимся", - написал Ляхно.

Напомним, российские оккупанты артиллерией обстреляли село Новая Заря в Херсонской области. В результате огня погибли два человека, среди них подросток.

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