Горіло підприємство: РФ дронами атакувала Полтавську область

Російські війська сьогодні вночі, 3 червня, ударними безпілотниками атакували Полтавську область. У регіоні працювали сили ППО, уламками пошкоджено комунальне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Вночі ворог вчергове атакував Україну. На Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства", - зазначив Когут.
За його словами, в фрагменти збитих дронів спричинили пожежу, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Він також додав, що обійшлося без постраждалих.
Минулої ночі російські війська ударними безпілотниками атакували переважно північні, центральні та південні регіони України.
Так, у Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.
Окрім того, в ніч на 3 червня росіяни запустили дрони по Одесі. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.
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