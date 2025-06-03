Горіло підприємство: РФ дронами атакувала Полтавську область

Удари РФ по Україні 3 червня

Минулої ночі російські війська ударними безпілотниками атакували переважно північні, центральні та південні регіони України.

Так, у Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.

Окрім того, в ніч на 3 червня росіяни запустили дрони по Одесі. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.

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