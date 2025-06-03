Горіло підприємство: РФ дронами атакувала Полтавську область
Російські війська сьогодні вночі, 3 червня, ударними безпілотниками атакували Полтавську область. У регіоні працювали сили ППО, уламками пошкоджено комунальне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Вночі ворог вчергове атакував Україну. На Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства", - зазначив Когут.
За його словами, в фрагменти збитих дронів спричинили пожежу, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Він також додав, що обійшлося без постраждалих.
Удари РФ по Україні 3 червня
Минулої ночі російські війська ударними безпілотниками атакували переважно північні, центральні та південні регіони України.
Так, у Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.
Окрім того, в ніч на 3 червня росіяни запустили дрони по Одесі. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.
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