Горело предприятие: РФ дронами атаковала Полтавскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram врио руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

По его словам, фрагменты сбитых дронов вызвали пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Он также добавил, что обошлось без пострадавших.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия", - отметил Когут.

Удары РФ по Украине 3 июня

Прошлой ночью российские войска ударными беспилотниками атаковали преимущественно северные, центральные и южные регионы Украины.

Так, в Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 3 июня россияне запустили дроны по Одессе. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.

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