Горело предприятие: РФ дронами атаковала Полтавскую область
Российские войска сегодня ночью, 3 июня, ударными беспилотниками атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО, обломками повреждено коммунальное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram врио руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.
"Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия", - отметил Когут.
По его словам, фрагменты сбитых дронов вызвали пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Он также добавил, что обошлось без пострадавших.
Удары РФ по Украине 3 июня
Прошлой ночью российские войска ударными беспилотниками атаковали преимущественно северные, центральные и южные регионы Украины.
Так, в Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.
Кроме того, в ночь на 3 июня россияне запустили дроны по Одессе. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.
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