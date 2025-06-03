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Горело предприятие: РФ дронами атаковала Полтавскую область

Вторник 03 июня 2025 08:39
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Горело предприятие: РФ дронами атаковала Полтавскую область Фото: РФ дронами атаковала Полтавскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 3 июня, ударными беспилотниками атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО, обломками повреждено коммунальное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram врио руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия", - отметил Когут.

По его словам, фрагменты сбитых дронов вызвали пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Он также добавил, что обошлось без пострадавших.

Удары РФ по Украине 3 июня

Прошлой ночью российские войска ударными беспилотниками атаковали преимущественно северные, центральные и южные регионы Украины.

Так, в Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 3 июня россияне запустили дроны по Одессе. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.

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Полтавская область ПВО Дрони
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