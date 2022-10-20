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Єврокомісія звинуватила Берлусконі у порушенні санкцій через горілку Путіна

Фото: (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

У Єврокомісії заявили, що 20 пляшок горілки, подарованих Сільвіо Берлусконі на день народження від президента Росії Володимира Путіна, порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, чия партія Forza Italia увійде до складу нового коаліційного уряду Італії, цього тижня викликав полеміку, заявивши, що відновив зв'язок із Путіним.

"На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист", - заявив Берлусконі.

Пакет санкцій ЄС, узгоджений у квітні, розширив заборону на імпорт російських товарів, включаючи спиртні напої, зокрема горілку, йдеться у заяві представника Єврокомісії, додавши, що винятків для подарунків не передбачено.

Проте, за їхніми словами, застосування санкцій залежить від окремих держав-членів ЄС, і було не відразу зрозуміло, чи італійська влада вживатиме якихось дій для розслідування цієї справи.

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Єврокомісія