RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия обвинила Берлускони в нарушении санкций из-за водки Путина

Фото: (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

В Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, подаренных Сильвио Берлускони на день рождения от президента России Владимира Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чья партия Forza Italia войдет в состав нового коалиционного правительства Италии, на этой неделе вызвал полемику, заявив, что возобновил связь с Путиным.

"На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо", - заявил Берлускони.

Пакет санкций ЕС, согласованный в апреле, расширил запрет на импорт российских товаров, включая спиртные напитки, в том числе водку, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, добавив, что исключения для подарков не предусмотрены.

Тем не менее по их словам, применение санкций зависит от отдельных государств-членов ЕС, и было не сразу ясно, будут ли итальянские власти предпринимать какие-либо действия для расследования этого дела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия