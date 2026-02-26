Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони

Головне

Росія атакувала Україну дронами, балістикою та крилатими ракетами

Ворог піднімав у небо стратегічну авіації Ту-95МС та Ту-160

У Києві, Харкові, Запоріжжя та Кривому Розі є постраждалі.

Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, після першої години ночі над Україною почали фіксувати велику кількість дронів.

Окрім того, вже о 03:52 окупанти запустили балістику. Ворожі ракети летіли на Київ та Харків.

Також вночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, щоб здійснити запуск крилатих ракет. Ворожі цілі були над Україною вже о 05:25, і основному рухалися в напрямку Києва.

Київ

Згідно допису столиці Віталія Кличка, наслідки обстрілу були зафіксовані у трьох районах - Дарницькому, Голосіївському та Печерському.

Столиця була атакована саме дронами та балістичними ракетами. Хоч на місто летіли ще й крилаті ракети, однак вибухів на тлі атаки не було чути. Тож наразі відомо, що:

у Дарницькому районі вибуховою хвилею (через падіння уламків) пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає.

вибуховою хвилею (через падіння уламків) пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів;

внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів; у Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку.

Наразі усі пожежі ліквідовано. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Харків

Одразу після Києва ворожі дрони та балістичні ракети прилетіли по Харкову. Попередньо, ворог атакував місто 17 безпілотниками та двома ракетами. Наслідки зафіксовані у чотирьох районах міста. Зокрема:

у Київському та Шевченківському районах пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж та перебито газопровід;

пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж та перебито газопровід; у Салтівському районі ударом РФ зруйновано приватний будинок;

ударом РФ зруйновано приватний будинок; у Слобідському теж повністю був зруйнований приватний будинок і на місті удару сталося загорання.

теж повністю був зруйнований приватний будинок і на місті удару сталося загорання. один з ударів прийшовся по Центральному парку.

Постраждалі

Згідно публікацій місцевої влади, у Харкові постраждали 9 людей. Однак враховуючи обстріл села Рай-Оленівка, загальна кількість постраждалих досягла 14 осіб. Серед них одна дитина.

Запоріжжя

Сьогодні вночі ворог масовано атакував Запоріжжя дронами. Начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки у місті пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, 4 будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Причому ніж удар також потрапили два торгівельних центри, один з яких - "Епіцентр". Станом на ранок Запоріжжя понад 500 будинків без тепла.

Водночас у ДСНС перерахували нас наступні наслідки:

в одній девʼятиповерхівці горіли квартири на 7 та 8 поверхах;

в іншій - пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння;

у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 квадратних метрів;

пошкоджено приватний будинок;

влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Постраждалі

За словами Івана Федорова, у місті постраждали 6 людей, однак згодом за допомогою медиків звернулась ще одна жінка.

Кривий Ріг

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул поінформував, що Кривий Ріг цієї ночі був атакований дронами. Серед обстріл пошкоджені близько десятка будинків.

Внаслідок ворожої атаки наразі пошкоджено близько 10 будинків, причому одна п'ятиповерхівка постраждала дуже серйозно.

"Внаслідок атаки за наявною зараз інформацією пошкоджено близько 10 житлових будинків, одна п'ятиповерхівка серйозно - там пробитий дах, дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі, також горів автомобіль, ще одне авто пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Постраждалі

Окрім вищевказаних наслідків, у Кривому Розі постраждали двоє людей - 89-річний чоловік та 83-річна жінка.

Полтавщина

За словами глави ОВА Віталія Дяківнича, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено підприємство у Полтавському районі.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач, в результаті удару без світла – 18 209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

При підготовці матеріалу використано дані місцевої влади, ОВА, ДСНС.