Горіли НПЗ, склади Wildberries і не тільки: хронологія 40-денної операції СБУ проти Росії

Операції СБУ

Протягом 40 днів Служба безпеки України системно знищувала воєнно-економічний потенціал РФ, завдаючи глибоких ударів по інфраструктурі, яка забезпечує російську армію.

26 червня – уражено два російські кабельні судна військового забезпечення ("Волга" та "Вятка") і вантажопасажирський пором "Петропавловск" на заводі "Затока" (тимчасово окупована Керч). Також знищено озброєння та РЛС комплексу С-400.

27 червня – безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" (Володимирська обл. РФ), яка забезпечує пальним Москву та експортні порти.

28 червня – спільний удар із Силами оборони по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Краснодарському краї (займання резервуарного парку та установки переробки).

1 липня – атака на військовий аеродром "Саки" в Криму. Підтверджено п'ять влучань, зокрема по ангарах із винищувачами Су-30 та Су-30СМ.

2 липня – спільний удар по Нижньогородському НПЗ та нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво" (850 км від кордону).

3 липня – другий за тиждень удар по аеродрому "Саки" (уражено 7 ангарів із Су-30СМ, Су-30, Су-24) та атака по ангарах із "Шахедами" на аеродромі "Гвардійське".

Фото: підсумки операції СБУ проти Росії (Інфографіка РБК-Україна)

6 липня – масована атака на Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку (Ленінградська обл.), НПЗ "Перший завод" (Калузька обл.), а також об'єкти в Криму (ППО "Панцирь-С2", нафтобаза у Керчі, аеродром "Гвардійське").

8 липня – уражено авіабазу "Джанкой", інфраструктуру порту "Крим", логістичний хаб під Покровськом та пункти дислокації пілотів БпЛА. Того ж дня морський дрон Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ "Blue" поблизу Ялти.

9 липня – удари по нафтобазах "Червона зоря" (Тверська обл.) та "Ставропольська" (Ставропольський край).

13 липня – масована нічна операція: уражено 2 катери "Мангуст", авіабазу "Багерове", 3 стаціонарні РЛС, 4 пороми ("Єйськ", "Марія", "Лаврентій", "Панагія"), нафтовий термінал у порту "Кавказ" та нафтобазу у Ставропольському краї.

16 липня – морські дрони "Мамай" уразили ще два танкери "тіньового флоту" – "Louise 1" та "Banda".

17 липня – знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі "Енгельс" (відірвано хвостову частину).

19 липня – уражено 4-й танкер "тіньового флоту" РФ "Avero" та три нафтобази у Ставропольському краї.

Фото: підсумки операції СБУ проти Росії (Інфографіка РБК-Україна)

20 липня – 13 безпілотників СБУ влучили по координаційному центру ФСБ у пансіонаті на Херсонщині (близько 100 окупантів у будівлі).

24 липня – удари по ЛВДС "Субханкулово" (Башкортостан, 1350 км), міні-НПЗ "Новоспаський", "1-й завод" та РЛС "Небо-У" на аеродромі "Бельбек".

25 липня – у Ростові-на-Дону уражено РЛС 92Н6Е, ЗРК "Тор-М2" та склади. У Каспійському морі – ракетний катер "Молнія", два вантажні судна та нафтодобувну платформу.

29 липня – уражено установку первинної переробки на одному з найбільших НПЗ – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (понад 1500 км від України).

31 липня – спільно з СОУ уражено Євпаторійський авіазавод, порт Тамань та один із найбільших у РФ Волгоградський НПЗ.

1 серпня – уражено кластер із трьох НПЗ в Уфі ("Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл", "Башнафта-Уфанафтохім", відстань 1600 км) та чотири РЛС у Краснодарському краї.

Операції інших підрозділів Сил оборони

Паралельно з роботою СБУ, ракетні війська, артилерія, ССО та інші підрозділи Сил оборони невпинно виснажували ресурси ворога.

27 червня – уражено завод "Титан-Баррикады" у Волгограді (виробник пускових установок для "Іскандер-М" та "Тополь-М"), ЗРГК "Панцирь-С1" та пором "Петропавловськ".

28 червня – атаки на НПЗ "Слов'янський" та Ярославський НПЗ.

29-30 червня – удари по автомобільних і залізничних мостах на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та в Криму, що зруйнувало логістичні ланцюги ворога.

1 липня – уражено АТ "НДІ фізичних вимірювань" (підприємство "Роскосмосу") у Пензенській обл., що виготовляє датчики для ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101.

4 липня – уражено нафтовий термінал "Санкт-Петербург" та пункт базування Балтійського флоту "Кронштадт" (Ленінградська обл.).

6 липня – ССО уразили танкер класу "Волганєфть" у морі та нафтовий термінал у Керчі.

7 липня – удари по заводах ВПК у Брянській області: АТ "Группа Кремний ЕЛ" (мікроелектроніка) та Брянський хімзавод (вибухівка).

8 липня – уражено Саратовський НПЗ, "ТАІФ-НК", аеродром "Борисоглебск" та 6 танкерів тіньового флоту.

9-12 липня – масова кампанія на морі. За кілька днів уражено десятки танкерів, буксирів, поромів (зокрема, 21 танкер в ніч на 11 липня), а також нафтоналивний термінал "Юг Руси", НПЗ "Ільський", комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" та "Сизранський" НПЗ.

14 липня – уражено гігантський комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані та НПЗ "Афіпський".

16-19 липня – продовження ударів по морській логістиці: уражено численні танкери, сторожові кораблі проєкту "Светляк» у Керчі, нафтобази в Московській (Ногінськ) та Донецькій (Шахтарськ) областях, а також ЗРК "Бук".

20-21 липня – ураження засобів ППО ("Тор-М2", "Небо-У", "Каста-2Е2", РЛС "Буссоль-С") та успішна операція 15-ї бригади "Чорний ліс" по аеродрому "Халіно" (знищено МіГ-29).

23-25 липня – удари по танкерах, понтонних переправах, РЛС раннього виявлення в Криму.

26 липня – уражено об'єкти "Чорноморнафтогазу", ретранслятор для "Шахедів", підтверджено удар по Тюменському НПЗ.

27-28 липня – атаки на експортний термінал у Ростові-на-Дону, стратегічний комбінат Росрезерву "Пріоритет" в Удмуртії.

29-30 липня – удари по Рязанському НПЗ та НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", базі катерів ЧФ РФ у Криму.

31 липня - 1 серпня – ураження Волгоградського НПЗ, РЕБ "Поле-21", складу морських дронів у Криму та підрозділу радіоелектронної розвідки ЧФ РФ у Севастополі.

2-3 серпня – нові удари по Саратовському НПЗ, аеродрому стратегічної авіації "Енгельс", нафтобазі у Калузькій області та базі артилерійської бригади РФ.

Удари по складах Wildberries

Окремим напрямком роботи Сил оборони України стали удари по складах найбільшого маркетплейсу РФ - Wildberries. Українські дрони масовано атакували і продовжують атакувати складські приміщення по всій території Росії.

Географія ударів охопила вже об'єкти у понад 20 точках РФ:

Електросталь, Пенза (Пемза), Самара, Владимир, Рязань, Шушари, Краснодар, Невинномиськ, Сарапул, Перм, Волгоград, Коледине, Воронеж, Єкатеринбург (ЕКБ та ЕКБ-2), Обухове, Твер, Котовськ, Казань, Чашникове, Курськ, Тула, Істра, Липецьк.

За оцінками видання Forbes, внаслідок цих прицільних атак компанія Wildberries втратила щонайменше 17% усіх своїх складських приміщень, що завдало удару по внутрішній логістиці та ланцюжках постачань на території РФ.

Що далі?

Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, операція з примусу Росії до миру продовжиться без прив'язок до конкретних термінів.

"40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне - результат. Не так важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше - з чим ми з нього вийдемо. Щоб вийти з нього з потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними та зберігати єдність", - сказав він журналістам вчора.