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Горели магазин и дом. Россияне трижды за день обстреляли Никополь: пострадала женщина (фото)

Никополь, Среда 06 марта 2024 19:41
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Горели магазин и дом. Россияне трижды за день обстреляли Никополь: пострадала женщина (фото) Фото: россияне атаковали Никополь (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные три раза за сегодняшний день наносили удары по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и большой магазин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тысячи кВ м. К счастью, без жертв", - сообщил Лысак.

По его данным, кроме последнего удара, россияне целились по райцентру еще дважды за день. Кроме тяжелой артиллерии, оккупанты также использовали и дрон-камикадзе.

"Пострадала пожилая женщина. Будет приходить в себя дома. Горел жилой дом, пламя спасатели успокоили", - добавил глава ОВА.

По его словам, из-за российской агрессии сегодня в городе повреждены

  • 6 частных домов,
  • 3 хозяйственные постройки,
  • авто,
  • линия электропередач.

Фото: россияне атаковали Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар по Никополю

Напомним, сегодня, 6 марта, в никопольских Telegram-каналах появилась информация о том, что кафиры в очередной раз ударили по городу.

Также в сети уточняли, что после российского удара начался сильный пожар.

Следует заметить, что россияне регулярно обстреливают Никополь, поскольку он находится недалеко от временно оккупированных территорий.

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