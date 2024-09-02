Горіла 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області після пожежі

Видання порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).

Можна помітити, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.