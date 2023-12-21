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В гори краще не йти. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Фото: українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах завтра, 22 грудня, погіршиться. У горах є загроза сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 22 грудня у Карпатах очікуються снігопади та хуртовини. Тому на високогір'ї можлива загроза сходження снігових лавин. 

Попередження оголосили на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Рятувальники встановили у вказаних регіонах третій рівень небезпеки.

Погода на завтра

Як зазначають синоптики, завтра по всій Україні хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем.

Також у Карпатах очікуються шквальні пориви вітру до 20-25 м/с.

Температура повітря вдень +1 +6 градусів, на півдні до +10. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до -1 градуса.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.

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