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В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Фото: украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах завтра, 22 декабря, ухудшится. В горах есть угроза схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, 22 декабря в Карпатах ожидаются снегопады и метели. Поэтому на высокогорье возможна угроза схождения снежных лавин.

Предупреждение было объявлено на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Спасатели установили в указанных регионах третий уровень опасности.

Погода на завтра

Как отмечают синоптики, завтра по всей Украине облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем.

Также в Карпатах ожидаются шквальные порывы ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха днем +1 +6 градусов, на юге до +10. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -1 градуса.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

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