У гори краще не ходити: українців попередили про можливе сходження лавин

На високогір'ї Карпат очікується сніголавинна небезпека 9-10 квітня, тож українцям радять утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Через снігопади значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) очікують:
Так, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож українцям радять утриматись від походів на високогір'я.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:
Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували дощі та грози, а в Карпатах попереджали про мороз.
РБК-Україна також повідомляло, що 6 квітня західні регіони засипало снігом, подекуди зупинився громадський транспорт.
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