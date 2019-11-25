Горенюк сообщил о запуске реформы общественного транспорта

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, который сейчас готовит реформу общественного транспорта, вместе с компанией "Севертранс" запускает в Одессе автобусы, соответствующие европейским требованиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа в Facebook.

Как сообщается, перевозчик обратился к Горенюку с предложением запустить пилот его реформы с привлечением их транспорта. Где именно будут курсировать автобусы, решали жители Суворовского района Одессы, онлайн-опрос проводился на странице Горенюка в Facebook. По результатам опроса лидировали три маршрута - 232, 242 и 250. По ним и начнут курсировать большие автобусы MAN модели A21 Lions City. Поначалу автобусов будет 10, в ближайшее время их количество возрастет до 30 единиц.

Такой транспорт предназначен для комфортной перевозки 85 пассажиров. Все автобусы оснащены системой климат-контроля, летом в них не будет жарко, а зимой - не холодно.

Также автобусы оборудованы пандусной системой для людей с ограниченными физическими возможностями, есть площадка для детских колясок. Еще общественный транспорт оборудован автоматической системой наклона уровня пола при посадке и высадке пассажиров. Стоимость проезда в автобусах не изменится.

Также Горенюк сообщил, что активно борется за выделение полос в Одессе для общественного транспорта. После его обращений местные власти наконец-то начали двигать этот вопрос. Сейчас первая полоса уже функционирует по улице Ришельевской. Это позволит гражданам, пользующимся общественным транспортом, не простаивать в пробках, а со временем и у автомобилистов будет стимул чаще ездить общественным транспортом. Таким образом, городу удастся сохранить природу и уменьшить пробки.