Гордый быть украинским: как наш бренд, смело и со вкусом, покорил мир

Недавно на международном дегустационном конкурсе Berlin International Spirits Competition, известный в Украине и мире бренд Nemiroff был признан "Дистилерией года" (Distillery of the Year). Это уже 25-я награда бренда в этом году и почти 100-я в целом.
Кроме этого, продукция новой линейки The Inked Collection вместе с золотыми медалями за вкус, получила статусы:
«Nemiroff гордый быть украинским и убежден, что водка должна иметь вкус. Смелый и самобытный. Это же подтверждают и международные эксперты, когда отмечают неповторимость продуктов Nemiroff на всемирных дегустационных конкурсах. New York International Spirits Competition, London Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition - спасибо за признание! Потребителям - спасибо за доверие! » - прокомментировал Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.
Так, например, описывают члены жюри еще одного конкурса, International Spirits Challenge, где Nemiroff получила награды, новую линейку The Inked Collection:
Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry. Имеет свежий, травянистый аромат и приятно сбалансированный фруктово-таниновая вкус. Чувствуется терпкий характер, дополненный горчинкой и корицей в послевкусии.
Nemiroff The Inked Collection Buring Pear. Нежный грушевый аромат с нотами сладкой ванилью дополняет сказочный фруктовый вкус, подчеркнутый оттенками меда, перца, корицы и коричневого сахара.
Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Тмин и аппетитные нотки с оттенком апельсинового варенья в аромате, которые раскрываются длительным вкусом корицы и имбирного печенья. Приятно сбалансированная сладость.
Со своей стороны, международные эксперты подчеркивают, что сейчас в тренде – алкогольные напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают создать авторские оригинальные вкусы, сохранив крепкий характер напитка.