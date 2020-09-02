Гордий бути українським: як наш бренд, сміливо та зі смаком, підкорив світ

Нещодавно, на міжнародному дегустаційному конкурсі Berlin International Spirits Competition, відомий в Україні та світі бренд Nemiroff було визнано “Дистилерією року” (Distillery of the Year). Це уже 25-та нагорода бренда цього року та майже 100-та загалом.

Окрім цього, продукція нової лінійки The Inked Collection разом з золотими медалями за смак, отримала статуси:

Смакова горілка року (Flavored Vodka of the Year) на New York International Spirits Competition

(Flavored Vodka of the Year) на New York International Spirits Competition Найкраща горілка (Best in Show) на London Spirits Competition

«Nemiroff гордий бути українським та переконаний, що горілка повинна мати смак. Сміливий та самобутній. Це ж підтверджують і міжнародні експерти, коли відзначають неповторність продуктів Nemiroff на всесвітніх дегустаційних конкурсах. New York International Spirits Competition, London Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition – дякуємо за визнання! Споживачам – дякуємо за довіру!» - прокоментував Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff.

Так, наприклад, описують члени журі ще одного конкурсу, International Spirits Challenge, де Nemiroff отримала нагороди, нову лінійку The Inked Collection:

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry. Має свіжий, трав’янистий аромат та приємно збалансований фруктово-таніновий смак. Відчувається терпкий характер, доповнений гірчинкою та корицею в післясмаку.

Nemiroff The Inked Collection Buring Pear. Ніжний грушевий аромат із нотами солодкої ваніллі доповнює казковий фруктовий смак, підкреслений відтінками меду, перцю, кориці та коричневого цукру.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Кмин та апетитні нотки з відтінком апельсинового варення в ароматі, що розкриваються тривалим смаком кориці та імбирного печива. Приємно збалансована солодкість.

Зі своєї сторони, міжнародні експерти підкреслюють, що наразі в тренді – продукти з натуральних інгредієнтів, що допомагають створити авторські оригінальні смаки, зберігши міцний характер напою.